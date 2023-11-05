Севілья та Сельта не змогли виявити сильнішого у поєдинку 12-го туру Ла Ліги, а кінцівка гри вийшла скандальною через скасований пенальті. Відео голів та огляд гри дивіться на "Футбол 24".

Сельта повела в рахунку на 22 хвилині – Аспас навісом зі штрафного знайшов голову Старфельта у карному майданчику Севільї. По перерві галісійці залишились у меншості – Тапія отримав другу жовту картку.

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Основна драма розгорнулась наприкінці гри. Ен-Несірі зрівняв рахунок на 84 хвилині, зреагувавши на невдалий рикошет від Мінгеси. А на 90+10 Сельта претендувала на пенальті після падіння Дотора. Арбітр переглянув повтор на VAR, що обурило гравців Сельти, зокрема, Яго Аспаса, який у гніві перевернув монітор.