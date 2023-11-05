Форвард збірної Іспанії зніс монітор VAR після скасованого пенальті на 90+10 – відеоогляд матчу Сельта – Севілья – 1:1
22’ Карл Старфельт
65’ Ренато Тапія
Юссеф Ен-Несірі 84’
22’ Карл Старфельт
65’ Ренато Тапія
84’ Юссеф Ен-Несірі
Сельта повела в рахунку на 22 хвилині – Аспас навісом зі штрафного знайшов голову Старфельта у карному майданчику Севільї. По перерві галісійці залишились у меншості – Тапія отримав другу жовту картку.
Сельта розписала нічию з Севільєю та залишилась у зоні вильоту, Бетіс у більшості здолав Мальорку
Основна драма розгорнулась наприкінці гри. Ен-Несірі зрівняв рахунок на 84 хвилині, зреагувавши на невдалий рикошет від Мінгеси. А на 90+10 Сельта претендувала на пенальті після падіння Дотора. Арбітр переглянув повтор на VAR, що обурило гравців Сельти, зокрема, Яго Аспаса, який у гніві перевернув монітор.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter