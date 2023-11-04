В субботу 12-й тур чемпионата Испании продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 12-й тур

Бетис – Мальорка – 2:0

Голы: Жозе, 7, Герреро, 65

Удаление: Маскарель, 45 (Мальорка, вторая желтая карточка)

Сельта – Севилья – начало в 19:30

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Бетис без особых трудностей одолел Мальорку. Хозяева заложили фундамент будущей победы уже в начале встречи – Виллиан Жозе из пределов штрафной прошил Райковича. Перед свистком на перерыв Маскарель заработал второй "горчичник" и, фактически, подписал приговор своей команде.

Еще до середины второго тайма хозяева реализовали численное большинство, и довели игру до логического финала. Победа принесла Бетису 20 очков и подняла сразу на пятую строчку турнирной таблицы Ла Лиги, Мальорка с 9-ю пунктами осталась шестнадцатой.

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