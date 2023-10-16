Квалификация к Евро-2024. Группа F, 8-й тур

Азербайджан – Австрия – 0:1

Гол: Забитцер, 48 (с пенальти)

Команда Ральфа Рангника не стала откладывать вопрос о второй путёвке на чемпионат Европы из группы F – и обыграла на выезде сборную Азербайджана (1:0). Единственный гол в самом начале второго тайма с пенальти забил полузащитник дортмундской Боруссии Марсель Забитцер. Его удар был заблокирован рукой Мамедова, и арбитр назначил 11-метровый в ворота хозяев. Вратарь Магомедалиев угадал направление полёта мяча, но отразить мяч не сумел.

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Впоследствии Австрия была гораздо ближе к тому, чтобы закрепить своё преимущество, нежели Азербайджан к тому, чтобы сравнять счёт. Впрочем, на последних секундах встречи Байрамов упустил шикарную возможность сравнять счёт – с близкой дистанции он попал в штангу.

Австрия четвёртый раз в своей истории сыграет на чемпионате Европы. В 2008 году Das Team получила путёвку на Евро как один из хозяев турнира, а в 2016 и 2020 годах австрийцы завоевали право участия на чемпионате Европы непосредственно на поле.

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