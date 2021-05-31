Сборные Португалии и Италии сошлись в 1/4 финала молодежного чемпионата Европы. Открыла счет во встрече "команда избранных".

Игрок Сан Лоренсо отличился сумасшедшей бисиклетой – Папа Римский должен быть в восторге

На помощь подопечным Рубена Аморима пришел стандарт в дебюте матча. После подачи с углового была небольшая серия рикошетов, но мяч в итоге прилетел к Дани Моте. 23-летний форвард без колебаний пробил в падении через себя – шедевральная и результативная бисиклета!

Заметим, автором красоты является нападающий Монцы, которая играет в итальянской Серии Б. Дани Мота перебрался туда в 2020-м из Ювентуса. В прошлом сезоне португалец принял участие в 36 матчах (7 голов и 5 ассистов).

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