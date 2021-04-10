Матч Кубка Профессиональной лиги Аргентины подарил роскошный гол в падении через себя.

Левый защитник Сан Лоренсо Габриэль Рохас эффектно наказал Платенсе на 75 минуте поединка.

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Игрок "святых" получил высокую подачу от партнера и разобрался в ситуации двумя касаниями. Грудью подбросил мяч в воздух, а затем без раздумий нанес удар ножницами. Этот гол позволил гостям выйти вперед в сверхрезультативном поединке, который завершился со счетом 2:4.

Шедевр Рохаса и победа точно должны порадовать горячего болельщика Сан Лоренсо – Хорхе Марио Бергольо, более известного как Папа Франциск.

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