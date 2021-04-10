Игрок Сан Лоренсо отличился сумасшедшей бисиклетой – Папа Римский должен быть в восторге
Матч Кубка Профессиональной лиги Аргентины подарил роскошный гол в падении через себя.
Левый защитник Сан Лоренсо Габриэль Рохас эффектно наказал Платенсе на 75 минуте поединка.
Гол с центра поля – экс-хавбек Мариуполя феерит во Второй лиге
Игрок "святых" получил высокую подачу от партнера и разобрался в ситуации двумя касаниями. Грудью подбросил мяч в воздух, а затем без раздумий нанес удар ножницами. Этот гол позволил гостям выйти вперед в сверхрезультативном поединке, который завершился со счетом 2:4.
Шедевр Рохаса и победа точно должны порадовать горячего болельщика Сан Лоренсо – Хорхе Марио Бергольо, более известного как Папа Франциск.
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