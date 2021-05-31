В первых четвертьфиналах молодежного Евро-2021 голландцы выиграли у французов (2:1), а испанцы в дополнительное время дожали хорватов (2:1).

Евро-2021 U-21, 1/4 финала

Нидерланды – Франция – 2:1

Голы: Боаду, 51, 90+3 – Упамекано, 23

Нидерланды : Бейлоу (Фейенорд) – Тезе (ПСВ), Схюрс (Аякс), Ботман (Лилль), Маласия (Фейенорд) / Баккер (ПСЖ) – Де Вит (АЗ), Харруи (Спарта), Кадиоглу (Фенербахче) / Матусива (Гронинген) – Стенгс (АЗ), Боаду (АЗ), Клюйверт (РБ Лейцпиг).

Франция : Мелье (Лидс) – Дагба (ПСЖ) / Калулу (Милан), Упамекано (РБ Лейцпиг), Конате (РБ Лейцпиг), Мауасса (Ренн) – Диаби (Байер) / Фавр (Брест), Чуамени (Монако), Сумаре (Лилль) / Какере (Лион), Ауар (Лион) – Эдуар (Селтік) / Гуири (Ницца), Иконе (Лилль).

Самое статусное четвертьфинальное противостояние турнира. Команды начали очень осторожно: Нидерланды строили позиционные атаки из глубины, а Франция выжидала возможности для контрвыпадов, ориентируясь на надежность новичков Баварии и Ливерпуля в центре защиты.

Игра взорвалась лишь в середине первого тайма. Две прекрасные возможности возникли у Стенгса. Сначала вингер АЗ открылся между линиями и пробил мимо ближнего угола, а через минуту не сумел акцентировано замкнуть прострел с левого фланга.

Франция ответила мгновенно. Сильный удар Иконе из-под перекладины вытащил голкипер, но следующий угловой стал результативным. Диаби подал, Упамекано без сопротивления пробил головой в угол – Бундеслига во всей красе.

Нидерланды очень неплохо атаковали, разрезая порядки соперника. Не хватало только качественного удара. Клюйверт классно открылся на линии штрафной, но зарядил на трибуны. Но Франция благодаря своим уколам могла еще до перерыва удвоить преимущество – Ауар откликнулся на хитрый пас и пробил над перекладиной.

В начале второго тайма Нидерланды сравняли счет. Гол в ворота Мелье прилетел несколько случайно – удар Кадиоглу заблокировали французы, а удар Харруи заблокировал Боаду. Впрочем, форвард АЗ вовремя сориентировался и забил! Возможно, у Майрона был минимальный офсайд, но VAR на турнире не работает.

"Оранье" еще на некоторое время хватило запала для атак, но с минуты 65-й Франция полностью перехватила инициативу и установила контроль над игрой. Моментов у "ле бле" было предостаточно. Иконе прорвал фланг, но попал в штангу, удары Мауасса, Чуамени и Гуири парировал голкипер, а Ауар упустил все три отличных шанса. Звездочка Лиона прекрасно выпрыгивал на удары, однако никак не мог пробить точно.

Нидерланды довольствовались одиночными рейдами в чужие владения, чтобы перевести дух в обороне. Но Франция слишком увлеклась атаками и оставляла огромные зоны позади. Клюйверт и Боаду на последних секундах воспользовались этим, выбежали на голкипера и забили. Дубль Боаду выводит Нидерланды в полуфинал Евро-2021.

Евро-2021 U-21, 1/4 финала

Испания – Хорватия – 2:1

Голи: Пуадо, 66, 110 – Иванушец, 90+4 (пен)

Испания: Фернандес (Уэска) – Мингеса (Барселона), Гильямон (Валенсія), Куэнка (Альмерия), Педроса (Эспаньол) / Кукурелья (Хетафе) – Бельтран (Сельта) / Вильяр (Рома), Субименди (Реал Сосьедад) – Браим (Милан) / Пино (Вильярреал), Гарсия (Хихон), Браян (Эйбар) / Миранда (Бетис) – Ниньо (Вильярреал) / Пуадо (Эспаньол).

Хорватия: Шемпер (Кьево) – Шутало (Аталанта), Вушкович (Хайдук), Гвардиол (Динамо Загреб), Брадарич (Лилль) – Майер (Динамо Загреб) / Бюк (Хайдук), Франьич (Динамо Загреб) / Джурасек (Динамо Загреб), Бабец (Горица) / Бистрович (Касымпаша), Моро (Динамо Москва) / Куленович (Риека), Иванушец (Динамо Загреб) – Муса (Унион) / Шпикич (Горица).

Хорватия на групповом этапе сотворила главную сенсацию, оставив за бортом плей-офф Англию. Сегодня "клетчатые" были настроены на еще одну сенсацию и с первых минут показали серьезность своих намерений.

Испания начала нервно, пропускала острые атаки с флангов. Хорватские вингеры Иванушец и Майер разрывали на бровках и эффективно смещались в центр для ударов. Однако фавориты постепенно наращивали преимущество, больше наседали на владения Шемпера, долго разыгрывали.

Атакам "рохиты" не хватало осмысленного завершения. Только Браим Диас выделялся нацеленностью на ворота, от других было мало остроты. Хорватия организовано защищалась, заставляя соперника сбиваться на кроссы. Примитивные кроссы, из которых Ниньо ничего не мог выжать.

После перерыва Испания повысила темп, пошли голевые моменты. Хорватская оборона начала трещать по швам, пропуская атаку за атакой. С третьей попытки пиренейцы размочили ворота соперника – Брайан покатил в штрафную, а Пуадо переправил мяч в пустой угол.

После этого "рохита" отдала мяч и села в оборону. У балканцев не получалось придумать что-то интересное, зато они страдали от контратак. Ереми Пино имел два супершанса и чудом не попал в пустые ворота. Испания поплатилась за это в компенсированное время. Юный Бюк, выйдя на замену, заработал пенальти, а Иванушец реализовал 11-метровый.

Игра перешла в овертайм. Там более свежей и мощной была Испания. На 110-й минуте Пуадо получил дальний пас от Кукурельи и разобрался с тремя оппонентами в штрафной. Нападающий Эспаньола положил вратаря на газон и пробил точно в "девятку". Испания в полуфинале! Вылет в четвертьфинале от Хорватии стал бы провалом. Этого удалось избежать.