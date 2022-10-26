Донецкий Шахтер расписал ничью с Селтиком в Шотландии, оформив выход в плей-офф Лиги Европы и сохранив шансы на 1/8 финала ЛЧ (1:1). Отчет читайте на "Футбол 24".

Шахтер перед матчем против Селтика держался на третьей позиции, отставая от РБ Лейпцига на один зачетный балл и опережая шотландцев аж на четыре. "Горняки" даже в случае поражения сохраняли приличные шансы на Лигу Европы, а другой результат позволял побороться и за 1/8 финала ЛЧ. У "кельтов" же права на ошибку больше не было – даже ничья означала для них крах.

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Оба тренера выставили максимально прогнозируемый состав. Тактикой они тоже не удивили. Шахтер пытался вытаскивать Селтик на собственную половину поля, провоцируя соперника на высокий прессинг затяжными перепасовками.

Билд-ап не отличался от того, что видели болельщики во время матча против Реала в Варшаве – дончане строили блок с двумя центрбеками и тремя игроками над ними, но Степаненко не привлекали к продвижению. Этим занимались Бондаренко и Судаков. Траоре цеплялся за мячи в глубине.

Селтик, однако, действовал осторожно. В первые 20-25 минут игра была интересной с точки зрения тактики, но моментов не хватало – вспоминается только обводящий удар О'Райли с линии полукруга на 26-й минуте. Все остальное не стоило внимания. У подопечных Анге Пастекоглу в атаке в принципе не было ничего лучше прорывов по флангу с кроссами.

Проблема заключалась в том, что у Шахтера тоже не было ничего. Дончане неплохо открывали пространство в центре и пользовались резкими переводами на противоположный фланг. Прошло несколько перспективных врываний, но до 30-й минуты в активе гостей был всего один удар – это Траоре завершил контратаку ударом с дальней дистанции. Мяч спокойно докатился до рук Харта.

Хуже того, в середине первого тайма Селтик все чаще стал выигрывать единоборства в ключевых зонах, да и в целом шотландцы начали поджимать. Некоторое время "горняки" держались, однако на 34-й минуте произошло то, чего так боялись – скотты открыли счет. Хатате прорвался по правому флангу, легко качнул Зубкова и выполнил прострел, а Абада пробил из центра штрафной в Матвиенко. Мяч неудачно срикошетил между ног Николаю, позволив Якумакису расстрелять ворота – 1:0!

Еще через пять минут Якумакису дали пробить из центральной зоны перед штрафной площадкой. Трубин парировал! Впрочем, Шахтер не остался без ответа. На 42-й минуте Мудрик получил шикарный разрезной пас от Траоре, вырвавшись один на один с Хартом – Джо спас Селтик! Еще через минуту в штрафную опасно врывался Бондаренко, который упал в борьбе, но пенальти там не было.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе шотландцев в счете. Второй тайм же "горняки" вынуждены были начать с двумя желтыми карточками у центральных защитников, а чуть позже на предупреждение сел и Степаненко. Тем не менее, это не помешало Шахтеру выдать активный и острый старт.

В частности, на 51-й минуте хорошую передачу на ход Мудрику выполнил Судаков, но Михаил не смог выйти на пространство. На 52-й неплохую диагональ на Михайличенко вырезал Степаненко, но Юранович успел перехватить мяч.

На 55-й же минуте дело дошло до реального момента – Траоре получил разрезной пас от Мудрика и оказался перед Хартом, покатив сферу мимо него на дальнюю штангу. Зубкову осталось только расстрелять ворота, однако Александр попал во внешнюю сторону сетки!

Игор Йовичевич не выдержал, заменив Траоре на Сикана. Хорват угадал с этим ходом на 100%. Уже на 58-й минуте Даниил принял участие в красивой голевой атаке – форвард зацепился за мяч в глубине и выполнил пас на Мудрика, а тот сместился в зону перед штрафной и мощно пробил под перекладину. Харт не спас. 1:1!

Селтик такой счет не устраивал, поэтому хозяева пошли вперед. Через пять минут после пропущенного гола скотты могли восстановить свое преимущество в результате выхода Фурухаси один на один, однако Трубин выручил! Ангелос Пастекоглу после этого провел тройную замену, бросив в бой Форреста, Муя и Маэду – и последний на 69-й минуте заставил нас хвататься за голову, переиграв Михайличенко в штрафной и прострелив с острого угла. К счастью, никто не замкнул.

Впрочем, по настоящему украинцы схватились за голову на 73-й минуте, когда Мудрик и Сикан выскочили на рандеву с Хартом. Михаил покатил в ноги Данилу под удар в пустые ворота, но форвард не смог обработать мяч! "Круглый" просто выкатился за пределы поля... Словами этот фейл не описать. Это надо видеть.

Селтик ответил дальним выстрелом О'Райли. Трубин справился. После этого атака Селтика как-то сдулась, а вот Шахтер провел несколько хороших контрвыпадов с врываниями в штрафную площадку. Довести эпизод до логического завершения не удавалось, однако в целом "горняки" выглядели перспективно. Вера в победу не угасала до последних минут.

Впрочем, на финальном отрезке в победу поверили скотты. Дважды нам повезло капитально. На 88-й минуте О'Райли ударом метров с девяти замкнул прострел с правого фланга, направив мяч рядом с левой штангой. В компенсированное же время Якумакис попал в каркас с минимального расстояния, хотя там был фол в атаке.

В конце концов, свисток арбитра зафиксировал результативную ничью. Шахтер набрал 6 очков и сохранил отрыв от Селтика в четыре очка перед последним туром – Лига Европы у "горняков" уже в кармане. В случае же победы над РБ Лейпцигом дончане пройдут в 1/8 финала ЛЧ.

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