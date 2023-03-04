Нападающий Металлиста Матеус Пейшото будет выступать за Гояс, сообщает пресс-служба бразильского клуба.

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27-летний футболист будет играть за "попугаев" на правах аренды до 31 декабря 2023 года.

Напомним, Пейшото перешел в Металлист 31 июля 2021 года из РБ Брагантино за 150 тысяч евро. Провел за харьковчан 19 матчей и забил 15 голов. После начала полномасшнабного вторжения россиян отправился в аренду на родину в Сеару (13 матчей, без забитых голов).

К слову, контракт Матеуса с Металлистом действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро.

Прошлый сезон Гояс завершил на 13-й строчке бразильской Серии А.

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