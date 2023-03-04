Нападник Металіста Матеус Пейшото виступатиме за Гояс, повідомляє прес-служба бразильського клубу.

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27-річний футболіст гратиме за "папуг" на правах оренди до 31 грудня 2023 року.

Нагадаємо, Пейшото перейшов у Металіст 31 липня 2021 року з РБ Брагантино за 150 тисяч євро. Провів за харків'ян 19 матчів та забив 15 голів. Після початку повномасшнабного вторгнення росіян вирушив в оренду на батьківщину в Сеару (13 матчів, без забитих голів).

До слова, контракт Матеуса з Металістом чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює його в 1,5 млн євро.

Минулий сезон Гояс завершив на 13-й сходинці бразильської Серії А.

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