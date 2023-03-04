"Черно-синие" прервали свою беспроигрышную серию с одной из худших команд бильгийского первенства. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Бельгия, Лига Жупиле, 28-й тур

Остенде – Брюгге – 3:0

Голы: Амброз, 44, Макгиен, 58, Атанга, 90+5

Нереализованный пенальти: Амброз, 44 (Остенде)

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В матче очередного тура чемпионата Бельгии Брюгге неожиданно уступил Остенде. Предпоследняя команда проиграла сопернику первый тайм во владении мячом, однако значительно превосходила по ударам. В конце первой сорокапятиминутки хозяева получили право на пенальти за игру рукой Брендона Мехеле. Тьерри Амброз подошел к мячу, однако не смог переиграть голкипера. Французский нападающий реабилитировался почти сразу, добив сферу после сейва Миньоле.

После перерыва Макгиен решился на удар с линии ворот впритирку со стойкой и удвоил преимущество. За 8 минут до завершения основного времени Ванакен один гол отквитал, но VAR сигнализировал об офсайде. Уже в добавленное время Атанга убежал на свидание с кипером и довел матч до разгрома.

Украинский форвард Роман Яремчук не попал в старт и вышел только на 63-й минуте. За время, проведенное на поле, наш соотечественник 5 раз коснулся мяча, отдал 5 точных передач, выиграл одну воздушную дуэль и ни разу не пробил по воротам. Статистический портал Whoscored поставил украинцу оценку 5,9, ставшую второй самой высокой в команде (лишь Камаль Сова получил 5,8).

Поражение оставило Брюгге на четвертой строчке с 46-ю очками, Остенде набрал 23 балла и поднялся на 16 место.

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