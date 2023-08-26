Отстранение от Манчестер Юнайтед стало сильным ударом для Мейсона Гринвуда. Не исключено, что скандальный нападник может вообще уйти из футбола.

Недавно Мэйсон Гринвуд был оправдан по делу по обвинениям в насилии, которое рассматривали с января 2022 года. Манчестер Юнайтед провел собственное расследование и решил, что у бывшего таланта английского футбола нет больше будущего на Олд Траффорд.

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В услугах форварда заинтересованы несколько клубов (в частности, Ювентус и представители Саудовской Аравии), но решение манкунианцев стало настоящим шоком для Гринвуда. Об этом заявил источник из окружения футболиста.

"Есть игроки, которые в такие ситуации могли бы подумать: "Меня уволили, это ваше право". Они бы просто ушли и играли в другом месте. Но Мэйсон не из тех. Он незрелый. Я действительно думаю, что он больше не вернется" , – приводит цитату собеседника Daily Mail.

По словам человека, близкого к 21-летнему Гринвуду, игрок реально может завершить карьеру, хотя еще несколько лет назад считался одним из самых перспективных талантов Англии.

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