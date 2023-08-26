Відсторонення від Манчестер Юнайтед стало сильним ударом для Мейсона Грінвуда. Не виключено, що скандальний нападнгик може взагалі піти з футболу.

Нещодавно Мейсон Грінвуд був виправданий у справі за звинуваченнями в насильстві, яку розглядали з січня 2022 року. Манчестер Юнайтед провів власне розслідування і вирішив, що у колишнього таланта англійського футболу більше немає майбутнього на Олд Траффорд.

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У послугах форварда зацікавлені кілька клубів (зокрема, Ювентус та представники Саудівської Аравії), але рішення манкуніанців стало справжнім шоком для Грінвуда. Про це заявило джерело із оточення футболіста.

"Є гравці, які у такі ситуації могли б подумати: "Мене звільнили, це ваше право". Вони б просто пішли і грали в іншому місці. Але Мейсон не з тих. Він незрілий. Я дійсно думаю, що він більше не повернеться", – наводить цитату співрозмовника Daily Mail.

За словами людини, близької до 21-річного Грінвуда, гравець реально може завершити кар'єру, хоча ще кілька років тому вважався одним із найперспективніших талантів Англії.

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