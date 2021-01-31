Бразильский нападающий Львова Филипп Пахтманн перебрался в чемпионат Азербайджана.

Львов подписал экс-голкипера Карпат и Руха

20-летний футболист будет выступать за местную Зиру на правах аренды до конца сезона 2020/21, сообщает официальный сайт клуба. После этого азербайджанцы смогут выкупить Филипе. В новой команде бразилец будет выступать под номером 99.

Напомним, Пахтман перешел во Львов в августе 2019 г. из Флуминенсе в качестве свободного агента. За полтора года провел за "сине-золотых" 14 матчей, результативными действиями не отмечался. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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