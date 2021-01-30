Одного разу у далекому 1965-му / Фото із відкритих джерел

1. Нападники Сантоса – Коутінью і Пеле – читають висновки експертів про свою гру. Перша половина 1960-х.

2. Божественний Рікардо Самора, голкіпер Барселони, Реала та Еспаньйола у 1910-30-х.

3. Футбольна святая святих – на фабриці із пошиву м'ячів у Англії (1949 рік).

4. Збірна Угорщини вийшла на прогулянку чилійською вуличкою. Спекотні дні Кубка світу-1962.

5. ПАОК у сезоні 1929/30. Фактично перший склад новоствореного клубу.

6. Юний голеадор Борусії Менхенгладбах, а в далекому майбутньому – видатний тренер. Юпп Хайнкес – впізнали?

7. Вест Бромвіч Альбіон – чемпіон Англії 1919/20. Єдине золото своєї історії "дрозди" видряпали у напруженій боротьбі із... Бернлі.

8. Лев Яшин за кермом свого скромного автомобіля. Він дотепер залишається єдиним в історії голкіпером, якому вручили "Золотий м'яч".

9. Бірмінгем, стадіон Вілла Парк, 1907 рік.

10. Зірки Палмейраса на трибуні – Чінезінью, Джалма Сантос, Валдір і Жулінью (1959 рік).

11. Люїс Бру і Масіпо – один із перших голкіперів в історії Барселони (1910-ті).

12. Енгельберт Краус і Віллі Козловскі, форварди збірної ФРН, перед поїздкою на ЧС-1962.

13. Футбольний аншлаг по-бразильськи у 1951-му.

14. Бела Гуттманн – захисник віденського клубу Гакоах (1925 рік).

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15. Атмосфера на стадіоні Аточа у Сан-Себастьяні, 1920-ті. Колись тут приймав своїх суперників Реал Сосьєдад.

16. Джанні Рівера, атакувальний хавбек Мілана, отримує "Золотий м'яч-1969", перший в історії клубу. Через 35 років аналогічний трофей на Сан-Сіро привезе Андрій Шевченко.

17. Збірна Нідерландів у 1911-му, через шість років після свого дебютного матчу.

18. Відпочинок чинних чемпіонів світу – Пеле і Діді (1959 рік).

19. Легендарні Карпати-1969 після сенсаційної перемоги у фіналі Кубка СРСР над ростовським СКА (2:1).

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20. Ладіслао Кубала у Барселоні: 256 матчів, 194 голи (1951-61 роки).

21. Матч Шальке – Фортуна Дюссельдорф у 1931-му спровокував такий ажіотаж, що юним шибеникам дозволили спостерігати зарубу безпосередньо з воріт.

22. Гільєрмо Ейсагірре – кіпер Севільї у 1930-х. Провів кілька матчів за національну збірну Іспанії, яку згодом, після Другої світової, очолив у якості головного тренера.

23. Луїджі Мероні, бунтар Комо, Дженоа і Торіно, трагічно загинув під колесами автомобіля у 1967-му.

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24. Скандал на ЧС-1954! У чвертьфіналі Угорщина та Бразилія влаштували результативний трилер (4:2 на користь європейців), а після фінального свистка – ще й грандіозну бійку, яка досі залишається наймасштабнішою в історії Мундіалів. На фото – лише незначний епізод тотального божевілля.

25. Ви тільки погляньте на цього ефектного джентльмена! Персі Волтерс, оборонець команд Оксфорд, Корінтіан і Олд Картузіанс. У 1885-90 роках він провів 13 матчів за національну збірну Англії.

26. Гаррінча, Пеле і Бріто – зірки збірної Бразилії на відпочинку.

27. Темпераментні фанати збірної Італії підчепили леді на секторі стадіону Рокер Парк у Сандерленді. Триває ЧС-1966.

28. Перед мікрофоном – бразилець Леонідас, найкращий бомбардир ЧС-1938.

29. Пеле і Саша Дістель, французький співак, композитор та актор (1965 рік).

30. У 1959-му на Вайт Харт Лейн було дуже спекотно. Сюди завітала Джейн Менсфілд – зірка Голлівуду, окраса обкладинок журналу Playboy, гідна конкурентка Мерилін Монро у суперечці за титул світового секс-символа.

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