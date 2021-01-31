Бразильський нападник Львова Філіпе Пахтманн перебрався у чемпіонат Азербайджану.

Львів підписав екс-голкіпера Карпат і Руха

20-річний футболіст виступатиме за місцеву Зіру на правах оренди до кінця сезону 2020/21, повідомляє офіційний сайт клубу. Після цього азербайджанці зможуть викупити Філіпе. У новій команді бразилець виступатиме під номером 99.

Нагадаємо, Пахтман перейшов у Львів у серпні 2019 року з Флуміненсе у якості вільного агента. За півтора року провів за "синьо-золотих" 14 матчів, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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