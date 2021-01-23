Новичком "горожан" стал 30-летний вратарь Александр Ильющенков, сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до лета 2023-го.

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Последним местом работы Ильющенкова был Рух, с которым он разорвал соглашение осенью 2020-го. В коллекции голкипера был и третий львовский клуб – Карпаты. Кроме этого, Ильющенков выступал за Металлист, Верес и грузинский Сионе. Во Львове он будет носить свитер с номером 31.

Напомним, основным голкипером "горожан" в первой половине сезона был молодой Орест Костик.

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