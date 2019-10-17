В Карпатах рассказали, сколько зрителей будет вмещать стадион Украина после реконструкции

Львовские Карпаты намерены реконструировать стадион Украина, на котором "зелено-белые" проводят свои домашние матчи.

О планах львовян рассказал директор Карпат по развитию инфраструктуры Олег Солдатенко на публичной презентации концепции развития клуба.

"Считаю, что сейчас в судьбе Карпат происходит важный момент. Последний год мы с властями города очень плодотворно поработали в направлении развития этого проекта. Надеюсь, что депутаты на сессии городского совета примут наш проект и дадут толчок для начала реконструкции чаши стадиона Украины и привлечения значительных инвестиций.

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Коротко говоря, что подразумевает собой реконструкция – это современный, но меньше размером стадион на 15-17 тысяч зрителей. На остальной территории будет дополнительно две составляющих: социальная (тренировочные поля, клубные помещения) и коммерческая, которая позволит клубу существовать", – цитирует Солдатенко официальный сайт Карпат.

Напомним, сегодня стадион Украины вмещает 28 тысяч зрителей.

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