Александрия дома победила Карпаты – "львы" потерпели третье поражение подряд в УПЛ

Александрия в матче 10-го тура УПЛ переиграла Карпаты благодаря голам Дмитрия Гречишкина и Владислава Бабогло (2:1).

Матч начался в невысоком темпе. Обе команды на старте первого тайма занимались позиционной борьбой в районе центра поля и изредка беспокоили оборону банальными кроссами, а первый полумомент произошёл аж на 16-й минуте, когда Диогу решился на дальний неточный удар. Александрия ответила очень остро: на 21-й минуте Гречишкин прострелил в штрафную, а Шастал замкнул ударом в касание – перекладина спасла Карпаты!

Следующий действительно опасный эпизод произошел аж на 36-й, когда Гречишкин вошел в штрафную и пробил во внешнюю сторону сетки ворот – вот, в принципе, и всё. Карпаты практически ничем не отвечали, а их первый и единственный удар до перерыва произошел аж на 42-й минуте, когда Ди Франко сыграл на подборе и попал в защитника. В конце концов, отдыхать команды ушли при ничейном счёте без забитых голов.

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Второй тайм начался гораздо веселее. На 49-й минуте Халль сбил Ситало перед собственной штрафной, арбитр назначал стандарт, а Гречишкин решил нанести прямой удар – точно в дальний угол! Впрочем, счёт 1:0 в пользу Александрии держался недолго: Карпаты перехватили инициативу, заработали ряд стандартов, после одного из которых Халль воспользовался отскоком и пробил под перекладину – 1:1! И это на 58-й минуте. Казалось, дальше пойдёт экшн.

"Львам" победа явно была нужнее, однако за ней вперёд пошли подопечные Владимира Шарана. Так, уже на 60-й минуте Бабогло мог отличиться, замкнув подачу с углового – Кудрик вытащил мяч из дальнего угла. Через шесть минут после этого Шастал пробил головой над перекладиной, а дальше матч перешёл в позиционную фазу. Карпаты время от времени перехватывали инициативу и неплохо атаковали, однако завершить хотя бы один подход к штрафной качественным ударом по воротам хозяев в середине второго тайма не удалось.

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Лишь на 77-й минуте львовяне разродились выстрелом Диогу с дальней дистанции – получилось плотно, но Панькив спокойно поймал мяч. Роман Санжар решил бросить в бой Клеца, который вышел на 81-й минуте, однако уже на 82-й "львы" пропустили после ошибки Кудрика. Голкипер неудачно сыграл на выходе, Безбородко сразу же выполнил подачу на Бабогло, а тот ударом головой с нескольких метров закатил мяч в практически пустые ворота – 2:1!

На этом, в принципе, все интересные моменты поединка и завершились. Карпаты так и не разродились финальным штурмом, а Александрия уже явно начала "сушить" игру. В конце концов, хозяева выполнили свою задачу. Свисток об окончании матча зафиксировал победу "жёлто-черных".

Таким образом, Александрия набрала 19 очков и удержала четвёртую позицию в турнирной таблице УПЛ – еще и от Зари оторвалась на три пункта. Карпаты, имея в активе лишь 8 зачётных баллов, остались на девятой строчке.

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