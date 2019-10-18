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Форвард Карпат Діогу назвав основну відмінність українського футболу від бразильського

11:10 775 Читать на русском
Форвард Карпат Діогу назвав основну відмінність українського футболу від бразильського
Жоау Діогу / ФК Карпати

Напередодні матчу проти Львова в 11-му турі УПЛ форвард Карпат Жоау Діогу розповів про відмінності українського та бразильського футболу.

 

"Основна різниця між українським та бразильським футболом полягає, мабуть, у фізичних навантаженнях. Вже призвичаююсь до манери гри в Україні, попри те, що минуло небагато часу відтоді, як я одягнув зелено-білу футболку.

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Щасливий, що забив вже два м’ячі за Карпати. У мене є досвід гри у дербі, адже у Бразилії зіграв чимало таких принципових матчів, тому повністю готовий до львівського протистояння", – цитує бразильського форварда офіційний сайт "зелено-білих".

Нагадаємо, Карпати зіграють проти Львова в суботу, 19 жовтня. Початок матчу – о 14:00.

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Карпати Карпати Карпати - Львів Жоау Діогу Жоау Діогу
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