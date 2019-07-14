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Мойзе Кин может стать частью суперсделки Ювентуса и Интера

17:49 167 Читати українською
Мойзе Кин может стать частью суперсделки Ювентуса и Интера
Мойзе Кин / ФК Ювентус

Ювентус может использовать нападающего Мойзе Кина для оформления трансферной бомбы.

Миланский Интер может усилиться нападающим Мойзе Кином. Как сообщает Marca, ссылаясь на итальянские СМИ, Ювентус хочет включить юную звезду в соглашение по Мауро Икарди.

Икарди угрожает Интеру после отстранения от тренировок вместе с командой

"Нерадзурри" не против такого обмена, но одновременно с этим хотят получить доплату в размере 20 млн евро.

Напомним, скандальный аргентинец не входит в планы нового наставника Интера Антонио Конте, и клуб планирует избавиться игрока, которого даже отстранил от тренировок.

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