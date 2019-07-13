Икарди покинул сборы Интера – игрок продолжит подготовку к сезону отдельно от команды

Аргентинский форвард Мауро Икарди не хочет продолжать свои выступления в составе Интера.

Нападающий покинул тренировочные сборы миланцев в Швейцарии, информирует официальный твиттер "нерадзурри".

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Это общее решение игрока и руководства клуба. Икарди планирует вернуться в Милан и продолжить подготовку к сезону 2019/20 индивидуально. Интер не будет возвращать своего бомбардира и на летнее турне в Азии.

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Напомним, пресса неоднократно писала о конфликте нового тренера миланцев Антонио Конте с Икарди, а также хавбеком Раджой Наингголаном.