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Мойзе Кін може стати частиною суперугоди Ювентуса та Інтера

17:49 531 Читать на русском
Мойзе Кін може стати частиною суперугоди Ювентуса та Інтера
Мойзе Кін / ФК Ювентус

Ювентус може використати нападника Мойзе Кіна для оформлення трансферної бомби.

Міланський Інтер може підсилитись нападником Мойзе Кіном. Як повідомляє Marca, посилаючись на італійські ЗМІ, Ювентус хоче включити юну зірку в угоду щодо Мауро Ікарді.

Ікарді погрожує Інтеру після відсторонення від тренувань разом з командою

"Нерадзуррі" не проти такого обміну, але одночасно з цим хочуть отримати доплату у розмірі 20 млн євро.

Нагадаємо, скандальний аргентинець не входить у плани нового наставника Інтера Антоніо Конте, і клуб планує позбутись гравця, якого навіть відсторонив від тренувань.

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