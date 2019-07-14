Мойзе Кін може стати частиною суперугоди Ювентуса та Інтера

Ювентус може використати нападника Мойзе Кіна для оформлення трансферної бомби.

Міланський Інтер може підсилитись нападником Мойзе Кіном. Як повідомляє Marca, посилаючись на італійські ЗМІ, Ювентус хоче включити юну зірку в угоду щодо Мауро Ікарді.

Ікарді погрожує Інтеру після відсторонення від тренувань разом з командою

"Нерадзуррі" не проти такого обміну, але одночасно з цим хочуть отримати доплату у розмірі 20 млн євро.

Нагадаємо, скандальний аргентинець не входить у плани нового наставника Інтера Антоніо Конте, і клуб планує позбутись гравця, якого навіть відсторонив від тренувань.