Рамірес допоміг своїй команді здобути розгромну перемогу в матчі чемпіонату Колумбію – Атлетіко Насьйональ розбив Ла Екідад з рахунком 5:0.

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Форвард Динамо забив третій гол у зустрічі. Для Еріка все пройшло досить просто – Переа втік лівим флангом, увійшов у штрафний та знайшов вільного венесуельця, який переправив м'яч у дальній кут.

До слова, це вже третій гол Раміреса у складі Атлетіко Насьйональ після переходу з Динамо – усі м'ячі були забиті в чемпіонаті Колумбії. У минулому сезоні венесуелець зіграв у 12 матчах за киян у другій половині сезону, забивши також 3 м'ячі.

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