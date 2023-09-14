"Личная цель на сезон – больше играть, помочь команде голевыми передачами, и забитыми голами. Это именно то, чем я могу помочь команде, и чего, думаю, от меня ждут болельщики. Только так. А главное – занять с Динамо первое место в чемпионате.

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Да, Сидорчук ушел – можно сказать, конкурент, но он был капитаном команды и многое нам давал. Полагаю, это потеря для Динамо.Варианты с другими клубами? Ну как. Я хотел уйти, но меня не отпустили. Хотелось куда-то за границу – смотрел на варианты в Бельгии, Португалии… В Бельгию звали тамошние середняки, даже те, что в еврокубках играют, но называть их я не могу. Я остался здесь, и для меня главное – играть за Динамо", – цитирует Андриевского Украинский футбол.

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