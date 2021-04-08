Бельгийский легионер Олимпика Ибрагим Каргбо, права на которого принадлежат киевскому клубу, решил поработать над своей внешностью.

Нападающий Динамо Ибрагим Каргбо, который этот сезон проводит на правах аренды в донецком Олимпике, решил сменить имидж.

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21-летний футболист покрасил волосы и стал блондином. Фото нового "лука" игрок опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Каргбо присоединился к Динамо в январе 2020 года на правах свободного агента. В августе он отправился в аренду в Олимпик, за который будет выступать до 30 июня 2021-го. В текущем сезоне провел за дончан 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

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