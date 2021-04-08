Форвард Динамо радикально сменил имидж
Бельгийский легионер Олимпика Ибрагим Каргбо, права на которого принадлежат киевскому клубу, решил поработать над своей внешностью.
Нападающий Динамо Ибрагим Каргбо, который этот сезон проводит на правах аренды в донецком Олимпике, решил сменить имидж.
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21-летний футболист покрасил волосы и стал блондином. Фото нового "лука" игрок опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, Каргбо присоединился к Динамо в январе 2020 года на правах свободного агента. В августе он отправился в аренду в Олимпик, за который будет выступать до 30 июня 2021-го. В текущем сезоне провел за дончан 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.
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