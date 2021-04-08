Бельгійський легіонер Олімпіка Ібрагім Каргбо, права на якого належать київському клубу, вирішив попрацювати над своєю зовнішністю.

Нападник Динамо Ібрагім Каргбо, який цей сезон проводить на правах оренди у донецькому Олімпіку, вирішив змінити імідж.

Динамо виступило проти дострокового завершення сезону в УПЛ – лідера підтримав аутсайдер першості

21-річний футболіст пофарбував волосся і став блондином. Фото нового "луку" гравець опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Каргбо приєднався до Динамо у січні 2020 року на правах вільного агента. У серпні він відправився в оренду в Олімпік, за який виступатиме до 30 червня 2021-го. У поточному сезоні провів за донеччан 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол.

Як Динамо підсилитися і зекономити, або Два лідери Зорі можуть вирішити проблеми Луческу