Форвард Динамо радикально змінив імідж
Бельгійський легіонер Олімпіка Ібрагім Каргбо, права на якого належать київському клубу, вирішив попрацювати над своєю зовнішністю.
Нападник Динамо Ібрагім Каргбо, який цей сезон проводить на правах оренди у донецькому Олімпіку, вирішив змінити імідж.
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21-річний футболіст пофарбував волосся і став блондином. Фото нового "луку" гравець опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, Каргбо приєднався до Динамо у січні 2020 року на правах вільного агента. У серпні він відправився в оренду в Олімпік, за який виступатиме до 30 червня 2021-го. У поточному сезоні провів за донеччан 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол.
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