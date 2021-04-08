Похоже не все украинские клубы были готовы пойти на уступки сборной Украины.

Как известно, большинство клубов УПЛ пошли навстречу команде Андрея Шевченко и согласились сжать сроки чемпионата Украины.

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Однако, не все были так однозначны в вышепринятом решении. Сразу два клуба проголосовали против завершения сезона на неделю раньше, сообщает "Футбол NEWS". Среди недовольных – Динамо и Рух. Еще один коллектив – Львов – решил воздержаться при голосовании.

Напомним, последний тур УПЛ будет сыгран не 15 мая, как планировалось ранее, а 9-го. Решение принято в интересах сборной Украины, тренерский штаб которой хочет получить больше времени для подготовки к старту Евро-2020.

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