Форвард Динамо продолжает феерить за океаном – гол+пас не спасли его команду от поражения в матче с 5 голами
Нападающий Атлетико Насьональ Эрик Рамирес записал в свой актив еще несколько результативных действий.
Примера Клаусура, 20 тур
Атлетико Насьональ – Толима – 2:3
Голы: Рамирес, 48, Веласкес, 66 – Лукуми, 41, Ньето, 69, Эрасо, 90
Эрик Рамирес вышел в старте на матч против Толимы. Венесуэлец стал лучшим игроком в составе Атлетико Насьональ, впрочем, его старания были напрасными, поскольку команда не смогла добыть даже одно очко. На 48 минуте Рамирес удачно сыграл на добивании, а затем ассистировал Веласкесу. В активе нападающего восемь голов и один ассист в 21 матче за Атлетико Насьональ.
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Стоит напомнить, что права на Эрика Рамиреса принадлежат киевскому Динамо. Форвард не планирует возвращаться в Украину, хотя его арендное соглашение рассчитано лишь на один год, до июня 2024 года.