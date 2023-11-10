Примера Клаусура, 20 тур

Атлетико Насьональ – Толима – 2:3

Голы: Рамирес, 48, Веласкес, 66 – Лукуми, 41, Ньето, 69, Эрасо, 90

Эрик Рамирес вышел в старте на матч против Толимы. Венесуэлец стал лучшим игроком в составе Атлетико Насьональ, впрочем, его старания были напрасными, поскольку команда не смогла добыть даже одно очко. На 48 минуте Рамирес удачно сыграл на добивании, а затем ассистировал Веласкесу. В активе нападающего восемь голов и один ассист в 21 матче за Атлетико Насьональ.

Суарес оформил хет-трик в матче с 7-мя голами и запутал чемпионскую гонку – Диего Коста впервые забил за три месяца

Стоит напомнить, что права на Эрика Рамиреса принадлежат киевскому Динамо. Форвард не планирует возвращаться в Украину, хотя его арендное соглашение рассчитано лишь на один год, до июня 2024 года.