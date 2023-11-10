Прімера Клаусура, 20 тур

Атлетіко Насьйональ – Толіма – 2:3

Голи: Рамірес, 48, Веласкес, 66 – Лукумі, 41, Ньєто, 69, Ерасо, 90

Ерік Рамірес вийшов в старті на матч проти Толіми. Венесуелець став найкращим гравцем у складі Атлетіко Насьйональ, втім, його старання були марними, оскільки команда не змогла здобути навіть одне очко. На 48 хвилині Рамірес вдало зіграв на добиванні, а потім асистував Веласкесу. В активі нападника вісім голів та один асист в 21 матчі за Атлетіко Насьйональ.

Суарес оформив хет-трик в матчі з 7-ма голами й заплутав чемпіонські перегони – Дієго Коста вперше забив за три місяці

Варто нагадати, що права на Еріка Раміреса належать київському Динамо. Форвард не планує повертатися в Україну, хоча його орендна угода розрахована лише на один рік, до червня 2024 року.