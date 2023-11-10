Форвард Динамо продовжує феєрити за океаном – гол+пас не врятували його команду від поразки в матчі з 5 голами
Нападник Атлетіко Насьйональ Ерік Рамірес записав у свій актив ще кілька результативних дій.
Прімера Клаусура, 20 тур
Атлетіко Насьйональ – Толіма – 2:3
Голи: Рамірес, 48, Веласкес, 66 – Лукумі, 41, Ньєто, 69, Ерасо, 90
Ерік Рамірес вийшов в старті на матч проти Толіми. Венесуелець став найкращим гравцем у складі Атлетіко Насьйональ, втім, його старання були марними, оскільки команда не змогла здобути навіть одне очко. На 48 хвилині Рамірес вдало зіграв на добиванні, а потім асистував Веласкесу. В активі нападника вісім голів та один асист в 21 матчі за Атлетіко Насьйональ.
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Варто нагадати, що права на Еріка Раміреса належать київському Динамо. Форвард не планує повертатися в Україну, хоча його орендна угода розрахована лише на один рік, до червня 2024 року.