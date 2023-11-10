Бывшие европейские звезды Луис Суарес и Диего Коста зажгли в матче 33 тура бразильской Серии А. Результаты и обзор встречи – в этой новости на "Футбол24".

Серия А, Бразилия, 33 тур

Ботафого – Гремио – 3:4

Голы: Коста, 6, Сантос, 29, Фрейтас, 47 – Эвертон, 10, Суарес, 50, 54, 69

Зрелищную игру продемонстрировали фанатам Ботафого и Гремио в 33 туре. Хозяева поля очень быстро открыли счет в матче. Впервые с конца августа отметился голом Диего Коста. Несколько минут понадобилось, чтобы Эвертон сравнял.

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Ботафого в середине первого тайма вышел вперед, а после перерыва удвоил свое преимущество. Впрочем, одержать победу не удалось. Луис Суарес за 19 минут оформил хет-трик, что позволило Гремио добыть важные три очка. Уругваец четвертый матч подряд отмечается результативным действием за свою команду. В текущем сезоне в его активе 14 голов и 10 результативных передач.

Ботафого в последних матчах растратил абсолютно все свое преимущество, хотя и остался на первом месте с 59 очками. Столько же имеет Гремио и Палмейрас, которые расположились на второй и третьей строчках соответственно.