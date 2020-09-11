Преданные фанаты часто благодарят футболистов за эмоции, которые те дарят им на футбольном поле.

Нападающий молодежной команды Динамо Владислав Ванат после матча второго тура чемпионата Украины U-21 получил оригинальный подарок от своей фанатки. Болельщица вручила 18-летнему форварду портрет футболиста в форме киевлян.

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К слову, в этом поединке киевляне убедительно победили сверстников из черниговской Десны, забив в ворота соперника три сухих гола. Свой автограф в воротах Дмитрия Сидоренко оставил и наш герой.

Напомним, в первом туре команда Юрия Мороза разгромила Олимпик U-21 со счетом 9:0.

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