Форвард Динамо получил необычный подарок от болельщицы
Преданные фанаты часто благодарят футболистов за эмоции, которые те дарят им на футбольном поле.
Нападающий молодежной команды Динамо Владислав Ванат после матча второго тура чемпионата Украины U-21 получил оригинальный подарок от своей фанатки. Болельщица вручила 18-летнему форварду портрет футболиста в форме киевлян.
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К слову, в этом поединке киевляне убедительно победили сверстников из черниговской Десны, забив в ворота соперника три сухих гола. Свой автограф в воротах Дмитрия Сидоренко оставил и наш герой.
Напомним, в первом туре команда Юрия Мороза разгромила Олимпик U-21 со счетом 9:0.
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