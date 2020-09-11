Форвард Динамо отримав незвичайний подарунок від уболівальниці
Віддані фани часто віддячують футболістам за емоції, які ті дарують їм на футбольному полі.
Нападник молодіжної команди Динамо Владислав Ванат після матчу другого туру чемпіонату України U-21 отримав оригінальний подарунок від своєї фанатки. Вболівальниця вручила 18-річному форварду портрет футболіста у формі киян.
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До слова, у цьому поєдинку кияни переконливо перемогли однолітків з чернігівської Десни, забивши у ворота суперника три сухих голи. Свій автограф у воротах Дмитра Сидоренка залишив і наш герой.
Нагадаємо, у першому турі команда Юрія Мороза розгромила Олімпік U-21 з рахунком 9:0.
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