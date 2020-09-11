Віддані фани часто віддячують футболістам за емоції, які ті дарують їм на футбольному полі.

Нападник молодіжної команди Динамо Владислав Ванат після матчу другого туру чемпіонату України U-21 отримав оригінальний подарунок від своєї фанатки. Вболівальниця вручила 18-річному форварду портрет футболіста у формі киян.

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До слова, у цьому поєдинку кияни переконливо перемогли однолітків з чернігівської Десни, забивши у ворота суперника три сухих голи. Свій автограф у воротах Дмитра Сидоренка залишив і наш герой.

Нагадаємо, у першому турі команда Юрія Мороза розгромила Олімпік U-21 з рахунком 9:0.

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