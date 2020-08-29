"У нас нет основного состава. Есть на сегодняшний день игроки, которые лучше выглядят, и они играют. Есть конкуренция за место в составе. Это всегда хорошо. Потому что ребята понимают: для того чтобы прогрессировать и быть в таком клубе, как Динамо, нужно быть готовым очень хорошо и максимально работать на тренировках.

Динамо определилось с будущим шестерых игроков, – СМИ

С чем связано то, что Волошин провел все 90 минут на поле, а Ванат получил мало игрового времени? Исаенко уже ушел в другую команду, и Ванат будет работать с U-21", – сказал Костюк в комментарии официальному сайту Динамо после товарищеского матча своей команды с Десной U-21 (5:0).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об аренде Исаенко в Колос – 20-летний футболист будет выступать за ковалёвскую команду в течение сезона.

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