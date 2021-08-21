Главный тренер сборной Венесуэлы Жозе Пезейру подал в отставку, сообщает официальный сайт федерации футбола Венесуэлы.

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61-летний специалист совместно с тренерским штабом решил покинуть национальную команду из-за долгов по зарплате. Пезейру, возглавившему сборную в феврале 2020 года, почти ничего не платили с момента его пребывания в должности.

Уже в ближайшее время будет объявлено имя нового наставника сборной, которая со 2 по 9 сентября сыграет отборочные матчи на чемпионат мира 2022 года с Аргентиной, Перу и Парагваем. Напомним, что за Венесуэлу выступает киевский динамовец Эрик Рамирес.

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