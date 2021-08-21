Головний тренер збірної Венесуели Жозе Пезейру подав у відставку, повідомляє офіційний сайт федерації футболу Венесуели.

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61-річний фахівець спільно з тренерським штабом вирішив покинути національну команду через борги по зарплаті. Пезейру, який очолив збірну у лютому 2020 року, майже нічого не платили з моменту його перебування на посаді.

Вже найближчим часом буде оголошено ім'я нового наставника збірної, яка з 2 по 9 вересня зіграє відбіркові матчі на чемпіонат світу 2022 року з Аргентиною, Перу і Парагваєм. Нагадаємо, що за Венесуелу виступає київський динамівець Ерік Рамірес.

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