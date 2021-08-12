"Все хорошо, все комфортно. Благодарен тренеру за то, что он предоставил мне возможность сыграть. Рад, что сегодня все так получилось. Постараюсь играть на команду и в будущем. Рад помочь.

Красота Буяльского и результативный старт Рамиреса в видеообзоре матча Динамо – Минай – 2:0

С одной стороны, мой ассист и гол – воля Божья. С другой – результат приложенных в последние недели усилий. Все это дало результат. Делал ли я на Буяльского пас? Это неважно. Самым важным является то, что мяч оказался у моего партнера, а он забил. Это поспособствовало контролю над игрой и позволило забить во второй раз. Это самое главное", – рассказал форвард в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, что Эрик Рамирес результативно дебютировал в Премьер-лиге в перенесенном матче 1-го тура против Миная (2:0). Венесуэлец сыграл 60 минут, забил гол и оформил ассист.

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