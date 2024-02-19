Жерсон Родригес, который на правах аренды выступает за словацкий Слован, сходу вписался в братиславский коллектив.

Словакия, 20-й тур

Слован – ВиОн – 4:1

Голы: Куцка, 16, Родригес, 30, 73, Марчелли, 56

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Продолжает свое победное шествие в чемпионате Словакии Слован. Команда Владимира Вайсса после зимней паузы одержала уже вторую разгромную победу. Снова одним из героев стал люксембургский форвард Жерсон Родригес, который выступает за команду на правах аренды из Динамо.

Скандальный нападающий в матче с ВиОном отметился дублем, забив уже в третьем матче подряд (ранее он оформил ассист и реализовал пенальти в ворота Жилины, а также подсластил горечь поражения в поединке со Штурмом в борьбе за выход в 1/8 финала Лиги конференций).

К слову, после 20-ти туров Слован лидирует в чемпионата Словакии, имея в своем активе 51 очко – ближайшего преследователя он опережает на 12 пунктов.

Напомним, Родригес присоединился к Словану в начале февраля и будет выступать за словацкий коллектив до 31 декабря 2024 года. Контракт с Динамо действует до лета 2025-го.

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