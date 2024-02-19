Жерсон Родрігес, який на правах оренди виступає за словацький Слован, сходу вписався у братиславський колектив.

Словаччина, 20-й тур

Слован – ВіОн – 4:1

Голи: Куцка, 16, Родрігес, 30, 73, Марчеллі, 56

Ультрас вивісили прапор московського ЦСКА на матчі чемпіонату Польщі – на цьому стадіоні грало Динамо і збірна України

Продовжує свою переможну ходу у чемпіонаті Словаччини Слован. Команда Владіміра Вайсса після зимової паузи здобула вже другу розгромну перемогу. Знову одним з героїв став люксембурзький форвард Жерсон Родрігес, який виступає за команду на правах оренди з Динамо.

Скандальний нападник у матчі з ВіОном відзначився дублем, забивши вже у третьому матчі поспіль (раніше він оформив асист і реалізував пенальті у ворота Жиліни, а також підсолодив гіркоту поразки у поєдинку зі Штурмом у боротьбі за вихід в 1/8 фіналу Ліги конференцій).

До слова, після 20-ти турів Слован лідирує у чемпіонату Словаччини, маючи у своєму доробку 51 очко – найближчого переслідувача він випереджає на 12 пунктів.

Нагадаємо, Родрігес приєднався до Слована у початку лютого і виступатиме за словацький колектив до 31 грудня 2024 року. Контракт з Динамо чинний до літа 2025-го.

Хацкевич з поразки дебютував у Європі – п'ятеро українців не допомогли екс-тренеру Динамо відштовхнутись від дна