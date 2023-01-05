Форвард Динамо Ібрагім Каргбо продовжить кар'єру в Целє, повідомляє офіційний сайт словенського клубу.

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Подробиці угоди не розголошуються, однак за даними Transfermarkt, йдеться про повноцінний трансфер. Динамо поки не оголошувало про відхід футболіста – ЗМІ раніше повідомляли, що контракт з бельгійцем було розірвано ще у жовтні.

Нагадаємо, Каргбо приєднався до Динамо у січні 2020-го на правах вільного агента. У складі першої команди провів лише три поєдинки, результативними діями не відзначався. На правах оренди виступав за Олімпік та Целє (у другій половині сезону-2021/22). Останнім його клубом був кіпрський Докса Катокопіас, який він покинув 31 грудня 2022 року.

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