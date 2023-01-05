Фамилия голкипера Ворсклы Александра Ткаченко отсутствует в списке игроков на официальном сайте УПЛ. Полтавчане отзаявили 29-летнего футболиста, который, согласно данным Transfermarkt, получил статус свободного агента.

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Однако, по информации Telegram-канала болельщиков Ворсклы, Ткаченко покинул расположение команды сразу после матчей Лиги конференций с АИКом в июле – игрок не вернулся в Украину, оставшись в Европе. Что стало причиной таких отношений – ни клуб, ни игрок не комментируют.

Напомним, Александр – воспитанник Динамо, где и начал профессиональную карьеру в 2010 году. За "зелено-белых" выступал с лета 2013 года. В текущем сезоне не сыграл за первую команду Ворсклы ни одного поединка. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

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