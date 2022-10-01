Нападающий Ибрагим Каргбо теперь не будет связан с киевским Динамо.

Динамо разорвало контракт с Каргбо по обоюдному согласию, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Динамо покинул очередной легионер

Сейчас бельгийский нападающий перебрался в кипрский Докса Катокопикас. Transfermarkt сообщает, что Ибрагим перебрался по правам аренды. Форвард еще не дебютировал за новенькую команду.

Напомним, Каргбо присоединился к Динамо в январе 2020 года на правах свободного агента. В составе первой команды провел всего три поединка, результативными действиями не отмечался. На правах аренды выступал за Олимпик (21 матч, 3 гола) и словенский Целе.

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