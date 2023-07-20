Форвард Динамо Игорь Горбач покинет киевский клуб, сообщает Sport.ua.

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19-летний нападающий находился с основой на сборах в Австрии, но не впечатлил Мирчу Луческу своей игрой. По информации источника, футболист отправится в аренду, где будет иметь возможность получать игровую практику. Среди потенциальных команд рассматриваются представители УПЛ и европейские клубы.

Напомним, Горбач – воспитанник Динамо. Он является основным нападающим сборной Украины U-19. Его контракт с "бело-синими" действует до 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 50 тысяч евро.

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