Форвард Динамо не впечатлил Луческу на сборах в Австрии и покинет клуб – на игрока есть спрос в Европе
Румынский специалист Мирча Луческу "зарезал" очередного молодого таланта киевлян.
Форвард Динамо Игорь Горбач покинет киевский клуб, сообщает Sport.ua.
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19-летний нападающий находился с основой на сборах в Австрии, но не впечатлил Мирчу Луческу своей игрой. По информации источника, футболист отправится в аренду, где будет иметь возможность получать игровую практику. Среди потенциальных команд рассматриваются представители УПЛ и европейские клубы.
Напомним, Горбач – воспитанник Динамо. Он является основным нападающим сборной Украины U-19. Его контракт с "бело-синими" действует до 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 50 тысяч евро.
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