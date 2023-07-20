Форвард Динамо Ігор Горбач покине київський клуб, повідомляє Sport.ua.

Форвард Динамо може перейти до табору переможця Кубка Лібертадорес – раніше він хотів призупинити контракт з киянами

19-річний нападник перебував з основою на зборах в Австрії, але не вразив Мірчу Луческу своєю грою. За інформацією джерела, футболіст вирушить в оренду, де матиме можливість здобувати ігрову практику. Серед потенційних команд розглядаються представники УПЛ та європейські клуби.

Нагадаємо, Горбач – вихованець Динамо. Він є основним нападником збірної України U-19. Його контракт з "біло-синіми" чинний до 31 грудня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 50 тисяч євро.

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