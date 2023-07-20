Форвард Динамо не вразив Луческу на зборах в Австрії і покине клуб – на гравця є попит у Європі
Румунський фахівець Мірча Луческу "зарізав" чергового молодого таланта киян.
Форвард Динамо Ігор Горбач покине київський клуб, повідомляє Sport.ua.
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19-річний нападник перебував з основою на зборах в Австрії, але не вразив Мірчу Луческу своєю грою. За інформацією джерела, футболіст вирушить в оренду, де матиме можливість здобувати ігрову практику. Серед потенційних команд розглядаються представники УПЛ та європейські клуби.
Нагадаємо, Горбач – вихованець Динамо. Він є основним нападником збірної України U-19. Його контракт з "біло-синіми" чинний до 31 грудня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 50 тисяч євро.
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