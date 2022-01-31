Форвард Динамо Владислав Ванат не входит в трансферные планы Зари, сообщает Meta Ratings.

Динамо объявило заявку на второй зимний сбор – с Бесединым и Поповым, но без еще трех игроков

Напомним, ранее СМИ сватали 20-летнего нападающего в луганский клуб, заявляя, что на трансфере игрока лично настаивает Виктор Скрипник. По информации источника, даже если киевский клуб не оставит Владислава в первой команде после второго сбора в Турции, то луганчане не будут рассматривать вариант с его подписанием.

К слову, первую часть сезона Ванат провел в аренде в Черноморце. В 17 матчах он забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с Динамо действует до 31 декабря 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

Рух не туди: форвард, яким цікавилося Динамо, опинився у пастці між Бельгією та Францією