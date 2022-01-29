Динамо может продать молодого форварда в Зарю
20:20 - Читати українською
У Владислава Ваната есть шанс усилить атакующую линию Зари.
Заря ведет переговоры с Динамо относительно Владислава Ваната, сообщает сайт болельщиков луганского клуба.
Динамо отпустит Супрягу в Сампдорию – итальянский журналист раскрыл детали трансфера
Представители Зари рассматривают возможность полноценного выкупа 20-летнего форварда. На трансфере Владислава лично настаивает тренер луганчан Виктор Скрипник. В первой половине сезона Ванат на правах аренды выступал за одесский Черноморец, где провел 17 матчей и отличился тремя голами.
После 18 туров УПЛ Заря расположилась на 4-й строчке турнирной таблицы.
Динамо проти головної європейської сенсації: Луческу впроваджує нові нюанси, плюси-мінуси і нещасний випадок
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter