Форвард Динамо Владислав Ванат не входить у трансферні плани Зорі, повідомляє Meta Ratings.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ сватали 20-річного нападника в луганський клуб заявляючи, що на трансфері гравця особисто наполягає Віктор Скрипник. За інформацією джерела, навіть якщо київський клуб не залишить Владислава у першій команді після другого збору у Туреччині, то луганці не розглядатимуть варіант з його підписанням.

До слова, першу частину сезону Ванат провів в оренді у Чорноморці. У 17 матчах він забив 3 голи і віддав 1 результативну передачу. Його контракт з Динамо чинний до 31 грудня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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