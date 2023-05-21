Малага со слезами может вспоминать короткий период роскоши под крылом катарских шейхов.

Еще 10 лет назад "анчоусы" чуть не выбили Боруссию Д из четвертьфинала ЛЧ, а теперь позорно вылетают в третий дивизион Испании.

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Последним гвоздем в могилу Малаги стало гостевое поражение от Алавеса 1:2. За тур до финиша команда Серхио Пеллисера упустила любые шансы сохранить прописку в Сегунде. Такая же участь постигла Понферрадину, Ибицу и Луго.

Не смог помочь Малаге форвард Фран Соль, которого Динамо отдало "анчоусам" в аренду. 31-летний нападающий отыграл в чемпионате 32 матча, оформив всего 3 гола и один ассист. Контракт Соля с Динамо истекает 31 декабря этого года.

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