Перед матчем с Вильяреалом каталонцы не уступали четыре тура подряд. Команда Цыганкова разбила Мадрид с Севильей, выстояла в Сан-Себастьяне. Однако календарь подбросил еще одно непростое испытание. "Желтая субмарина" владела схожей серией и не имела права на ошибку. Ведь борьба за ЛЧ достигла апогея. В случае успеха на Монтиливи валенсийцы сократили бы отставание от четвертого Сосьедада до двух пунктов.

Неделю назад команды обменялись подарками. "Бело-красные" отобрали очки у прямых конкурентов Вильярреала на Аноэте (2:2), а подопечные Сетьена разбили дома Бильбао (5:1), борющегося с Жироной за Лигу конференций. Оба коллектива потеряли лидеров центра поля. Парехо и Ромеу пропускали матч из-за перебора желтых карточек. Сетьен решил оставить на скамейке звездных Морено и Ло Чельсо. Зато на поле появился арендованный у Жироны Терратс. Одаренный хавбек вынужден был уйти после трансфера Цыганкова. Последний уже традиционно вышел в старте.

Украинец сразу принялся за дело. Протащил мяч в чужую штрафную, но не нашел адресата. Потом разогнал еще одну атаку, но Коуто не разобрался уже в финальной трети. РоРо выжал в этой ситуации максимум – угловой. Жирона пыталась высоко и интенсивно прессинговать... за что и поплатилась. Оборону хозяев разорвали двумя передачами. Терратс запустил в прорыв Джексона, который уничтожил на скорости Буэно и покатил в пустые на Пино – 1:0.

Каталонцы пришли в себя ближе к середине первого тайма. Тати пробивал головой сидя на газоне, а Рикельме организовал фантастический рейд из центра поля. Прошел четырех, но не сумел переиграть Рейну ударом с линии штрафной. В конце концов "бело-красные" сравнили, помог стандарт. РоРо подал на дальнюю стойку, Арнау классно прострелил в касание, а Давиду Лопесу оставалось подставить ногу. Экс-центрбек Наполи и Эспаньола, к слову, играл в опорной зоне вместо травмированного Ромеу.

После этого темп игры резко снизился. Команда Сетьена больше контролировала мяч, но без особых дивидендов. Самым острым игроком в составе гостей оставался Иереми Пино. Защитники Жироны дважды блокировали его удары в упор. Одни из самых ярких команд Примеры разочаровали до перерыва. Вильяреал страдал в центре поля без Парехо, а у Жироны слабо работали фланги. Если Рикельме пытался брать на себя и постоянно держал в напряжении Фойта, то справа каталонцы выглядели гораздо хуже. Быстрый Коуто завяз в борьбе и плохо взаимодействовал с Цыганковым. Украинец много работал без мяча – всего 15 касаний за 45 минут.

Второй тайм начался с атак Жироны. Цыганков воспользовался падением Терратса, подхватил мяч и отдал на свободное пространство. Рейна вовремя покинул ворота, чтобы вытеснить Ивана Мартина к лицевой. Сетьен отреагировал на активность хозяев тройной заменой. В частности, на поле появились Ло Чельсо и Жерар.

Однако "бело-красные" продолжали владеть инициативой. Цыганков классно обыгрался со Стуани, заменившим незаметного Тати, и обыграл Рейну из района 11-метровой отметки, но рефери зафиксировал офсайд! В положении вне игры оказался уругвайский ветеран. Не каждый день забиваешь в ворота чемпиона мира. Украинец продолжал нагнетать. Гассанига выполнил безумный сейв после дальнего удара Трихероса. Но уже через несколько минут аргентинский кипер оказался бессилен.

Хозяева снова пропустили контратаку. Джексон прострелил на дальнюю штангу, а Жерар забил в пустые. Цыганков успел вернуться назад, очутился на позиции центрального защитника, но не сумел прервать пас. 1:2 – Вильярреал вырывает победу на последних секундах.