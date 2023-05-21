Малага зі сльозами може згадувати короткий період розкоші під крилом катарських шейхів.

Ще 10 років тому "анчоуси" ледь не вибили Борусію Д з чвертьфіналу ЛЧ, а тепер ганебно вилітають у третій дивізіон Іспанії.

Жирона драматично поступилась Вільяреалу – Циганков даремно пробив чемпіона світу і не врятував від гола

Останнім цвяхом у могилу Малаги стала гостьова поразка від Алавеса 1:2. За тур до фінішу команда Серхіо Пеллісера втратила будь-які шанси зберегти прописку в Сегунді. Така ж доля спіткала Понферрадіну, Ібіцу та Луго.

Не зміг допомогти Малазі форвард Фран Соль, якого Динамо віддало "анчоусам" у оренду. 31-річний нападник відіграв у чемпіонаті 32 матчі, оформивши всього 3 голи та один асист. Контракт Соля з Динамо завершується 31 грудня цього року.

Сосьєдад переміг Барселону – баски покарали чемпіона за підтримку росіян, зіпсувавши святкову вечірку на Камп Ноу