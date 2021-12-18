"Мы действительно ведем переговоры о переходе Каргбо. Это очень атлетичный парень, при этом он самый быстрый в такой команде, как, например, Динамо Киев. Это то, что нужно Химкам, ведь они играют в контратакующий футбол и им необходимы быстрые форварды для выбеганий вперед .В команде их сейчас, по сути, нет.

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По типажу Каргбо – это Лукаку и если бы не травма, он мог бы играть в Европе. Весной по нему было два предложения от бельгийских клубов. Химки для него – хорошая возможность напомнить о себе и помочь команде, чего я тоже очень хочу. У меня хорошие отношения с этим клубом", – цитирует Селюка Telegram-канал инсайдера Ивана Карпова.

По словам гендиректора подмосковного клуба, речь идет об аренде. Химки, которые близки к подписанию нападающего, занимают последнее место в РПЛ.

Отметим, что Динамо не заявило 21-летнего бельгийца на текущий сезон УПЛ. Еще в апреле, выступая на правах аренды за Олимпик, Каргбо сломал ногу и с тех пор не выходил на поле. Его контракт с Динамо рассчитан до лета 2023 года.

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